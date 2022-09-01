Прокуратура Магнитогорска нашла нарушения при ремонте крупного путепровода

Цена контракта оказалась увеличенной

Магнитогорская прокуратура выявила нарушения при ремонте путепровода на улице 9 Мая. Сооружение, которое соединяет две части города, открыли после масштабной реконструкции в середине июля этого года. По данным надзорного ведомства, установлено незаконное изменение существенных условий контракта.

Речь идет о 900-метровом путепроводе, построенном в 1969 году. Он соединяет пять поселков левобережной части города с правым берегом. Это самый удобный подъездной путь к территориям ООО «ММК — Индустриальный парк», где расположено производство многих малых и средних предприятий. До ремонта ежедневно по путепроводу проходило не менее 200 фур с сырьем и продукцией компаний-резидентов.

В прокуратуре отметили, что подрядчик и заказчик (МКУ «Управление капитального строительства» г. Магнитогорска) отошли от условий контракта, а именно — выплатили аванс, увеличили цену контракта. Кроме того, информация по контракту и сопутствующие документы не были размещены в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. Также прокуратура выявила, что администрация города не осуществляла должный контроль за ходом исполнения контракта.

В отношении и. о. директора МКУ возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32. КоАП РФ.