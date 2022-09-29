Ремонт моста возле поселка Першино завершат на год раньше

На сооружении укладывают асфальт и обустраивают подходы

В Челябинске мост через реку Миасс возле поселка Першино завершат в конце 2022 года вместо октября 2023 года. В администрации города рассказали, какие работы уже провели на объекте.

Ремонт старого моста вблизи поселка Першино был запланирован в два этапа: одну часть строители планировали завершить в этом году, вторую — в следующем.

Но подрядчик уже приступил к укладке дорожного покрытия, к сооружению выполняются подходы.

«Подрядчик демонтировал конструкции моста, отремонтировал мостовые опоры и пролетные строения. Таким образом, основные строительные работы завершены на год раньше срока», — пояснили в мэрии.

Также на мосту будет полностью обновлено освещение.

Контракт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт этого моста был заключен в августе 2021 года с подрядной организацией ООО «ПСК КамаМост». По графику работы начались с 1 марта 2022 года и должны были завершиться 20 октября 2023 года.