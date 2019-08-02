На Южном Урале нашли ответственного за оставленный в лесу асфальт

Виновник ликвидировал несанкционированную свалку.

На Южном Урале выяснили, кто оставил в лесу кучу асфальта. О том, что на обочинах трассы М5 возле поселка Сухая Атя лежит неиспользованный асфальт, сообщили местные жители. Общественная организация «Гражданский патруль» решила разобраться в ситуации.



«По словам работников торговых павильонов на трассе, ремонтники высыпали асфальт в кучи, потому что не успели его израсходовать. Общественники обратились в прокуратуру Аши и Минэкологии Челябинской области, получив обескураживающие ответы, говорящие о несогласованности организаций. Так, если прокуратура Аши отработала данную историю по полной программе, Минэкологии предпочла обойтись отпиской», — прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцен.

В министерстве экологии Челябинской области на обращение «Гражданского патруля» ответили, что во время рейдового осмотра не установили факт размещения асфальта на трассе. Но в результате проверки, проведенной прокуратурой Челябинской области, факт несанкционированной свалки был подтвержден.



«Установлено, что ООО „Уралдорстрой-сервис“ осуществляет ремонтные работы на участке автодороги М5 „Урал“ в Ашинском муниципальном районе. Асфальт складировали примерно в 500 метрах от автодороги в сторону села Сухая Атя. 30 июля был осуществлен выезд, в ходе которого установлено, что свалка ликвидирована силами ООО „Уралдорстрой-сервис“»,

— подчеркнул заместитель прокурора Аши Алексей Нечаев.

