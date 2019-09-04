Несколько тысяч рублей переплатил за тепло пенсионер из Еманжелинска

Прокуратура Челябинской области направила в суд 16 исков на теплоснабжающую организацию.

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Пенсионер из Еманжелинска написал заявление в прокуратуру: в марте 2019 года ему пришла квитанция на оплату тепла с неподъемной суммой. Мужчина обратился за помощью в надзорное ведомство.

Дом, в котором проживает еманжелинец, не оборудован общедомовым счетчиком на тепло. Как выяснили сотрудники прокуратуры, теплоснабжающая организация, нарушив закон, начисляла корректировки всем жителям, которые до сих пор не установили такие приборы учета. В результате сумма за отопление увеличилась прилично: от 2-х до 6-ти тысяч рублей.

«По закону теплоснабжающая организация при выставлении счетов руководствоваться должна показаниями счетчиков, а в их отсутствие — нормативами потребляемых коммунальных услуг. «Правила предоставления коммунальных услуг не предусматривают проведение корректировки платы при смене теплоснабжающей организации. Прокуратурой города в интересах пенсионера в суд направлено исковое заявление о признании действий теплоснабжающей организации незаконными и взыскании в пользу гражданина уплаченных денежных средств», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд прокурора поддержал и потребовал ООО «Уралсервис» вернуть пенсионеру деньги, которые он заплатил сверх нормы. Кроме того, организации еще минимум 15 раз придется ответить в суде за аналогичные нарушения в отношении других жителей.