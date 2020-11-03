Прокуратура требует назначить более жесткое наказание экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву

Гособвинение также просит увеличить размер штрафа бывшему главе.

Послушать 00:00

Прокуратура Челябинской области подала апелляцию на приговор бывшему главе города Евгению Тефтелеву. В среду, 28 октября, ему назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 37,5 миллиона рублей, а также запретили занимать должности государственной и муниципальной службы на три года. Экс-мэра взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура считает приговор несправедливым в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания. Представители ведомства считают, что в полном объеме не учли характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела и влияние наказания на исправление осужденного.

«Прокуратура просит приговор изменить, увеличить срок наказания до 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом до тридцатикратного размера суммы взятки, то есть до 75 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, Евгений Тефтелев признал свою вину в получении взятки за покровительство при строительстве объектов. Бывший глава города подтвердил, что получал деньги от Сергея Селещука. В махинациях был замешан и Евгений Пашков. Общая сумма переданных денег составила 2,5 миллиона рублей.