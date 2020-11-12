Руслан Гаттаров подал иск о клевете к Евгению Тефтелеву

Экс-замгубернатора Челябинской области требует извинений от осужденного мэра.

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга о защите чести и достоинства к экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Также в заявлении фигурирует одно из интернет-изданий.



Причиной для судебного разбирательства стала статья о показаниях Тефтелева, которые он дал в рамках досудебного соглашения со следствием по своему уголовному делу. По мнению Руслана Гаттарова, информация не соответствует действительности, порочит его честь и достоинство. Он просит удалить статью с сайта и опровергнуть сведения. Также Руслан Гаттаров требует, чтобы Евгений Тефтелев публично принес извинения.

«Мы подали исковое заявление о защите чести и достоинства к Евгению Тефтелеву и одному из интернет-изданий, которое опубликовало порочащую новость в числе первых. Данные Тефтелевым в суде показания не соответствуют действительности и являются клеветой на меня. Для меня важно, чтобы СМИ участвовали в данном процессе, чтобы я получил возможность защищаться от клеветы не только через суд, но и через средства массовой информации»,— прокомментировал Руслан Гаттаров.

Напомним, в августе следственные органы возбудили уголовное дело о разглашении тайны следствия из-за публикации в Telegram сканов досудебного соглашения и протокола допроса бывшего мэра. Евгения Тефтелева приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на сумму 37,5 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере 2,5 млн руб. Прокуратура обжалует это решение, гособвинение считает наказание слишком мягким. Также на приговор была подана жалоба адвокатов.