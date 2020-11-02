Подельника экс-мэра Челябинска Тефтелева отправили под стражу

Ранее бывший начальник управления капстроительства городской мэрии находился на свободе.

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Центральный районный суд отменил постановление об избрании меры пресечения экс-руководителю управления капитального строительства администрации Челябинска. Евгений Пашков проходил по делу вместе с Евгением Тефтелевым и обвиняется в получении многомиллионной взятки.

«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, согласившись с доводами прокурора, изменила меру пресечения на заключение под стражу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, по версии следствия, Пашков вместе с Тефтелевым получили взятку от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый. Ранее Пашкову разрешили находиться дома в ожидании суда.

28 октября Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву. Ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.