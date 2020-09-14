Неприятное соседство: школу возле скотомогильника планируют построить в Верхнеуральске

Родители не хотят вести в нее своих детей.

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Недавно в сети распространилась информация о том, что в Верхнеуральске Челябинской области местные власти собрались строить школу неподалёку от скотомогильника. Такое «соседство» возмутило не только родителей будущих школьников, но и активистов. Жители возмущаются и просят администрацию города выделить под строительство другой участок земли. Сайту «Первый областной» в мэрии ответили, что это невозможно, а также рассказали, что никаких санитарных норм при строительстве нарушено не будет.

«Наш город — это музей под открытым небом, и около 70% домов здесь имеют охранную грамоту. Мы не можем выкупить квартал, снести эти дома и построить на их месте школу. Кроме того, сейчас изменились требования к строительству школ, площадь должна быть более 4 гектаров, это много, и где-то в городе строить школу просто невозможно»,— объяснила заместитель главы по ЖКХ Валентина Мухутдинова.

По её словам, на сегодняшний день город разрастается, причём именно в ту сторону, где находится скотомогильник. И в скором времени там появится не только школа, но и детские сады, и многоквартирные дома, и прочие объекты. И инвесторы для застройки уже найдены.

А что касается мер безопасности, то, по словам Валентины Мухутдиновой, волноваться тут не стоит: все необходимые меры соблюдаются.

«Данный скотомогильник, или биометрическая яма, имеет статус второй категории, и от его границ до границ жилых помещений, в том числе и образовательного учреждения, охранная зона составляет 500 метров. А школу будут строить на расстоянии 800 метров. То есть все нормы безопасности соблюдены»,— уточнила замглавы Верхнеуральска по ЖКХ.

Все остальные будущие объекты разрастающегося города также будут построены с учётом данной меры безопасности.