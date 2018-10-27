/ Прокуратура Копейска проверит Челябинскую птицефабрику

Причиной проверки стал неприятный запах.

Прокуратура Копейска совместно с главным управлением МВД по Челябинской области, управлением Росприроднадзора и региональным Министерством экологии проверит информацию о загрязнении воздуха в Копейске и Челябинске. В последние несколько дней жители южноуральской столицы были возмущены неприятным запахом в городе.

Организовано выездное проверочное мероприятие по размещенной в СМИ информации по факту использования ПАО «Птицефабрика Челябинская» органических удобрений и возможного их влияния на загрязнение атмосферного воздуха. — рассказали сайту «Первый областной» а пресс-службе прокуратуры Челябинска.

Напомним, ранее Министерство экологии области объяснило причину неприятного запаха. По словам представителей ведомства, причиной зловония стал южный ветер с полей, на которых местные птицефабрики размещают куриный помет.