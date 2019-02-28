/ Южноуральцы убили приятеля за запрет на курение

Обвиняемые не до конца признают свою вину.

Два южноуральца забили до смерти знакомого, который запретил им курить. Инцидент случился в июле прошлого года в Карталинском районе Челябинской области. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областной прокуратуры, в настоящий момент утверждено обвинительное заключение. Перед судом предстанут двое жителей Карталинского района 29 и 18 лет.

По версии следствия, обвиняемые в июле 2018 года в п. Новокаолиновый в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, избили потерпевшего, который сделал замечание по поводу курения в его присутствии, при этом выбил сигарету из рук одного из обвиняемых. Затем погрузили потерпевшего в багажное отделение автомобиля, переехали в лесной массив, где продолжили избиение потерпевшего монтировкой. С целью сокрытия трупа переместили его в глубь лесного массива и спрятали под ветками деревьев. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева.

Отметим, что ранее обвиняемые привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Свою вину они признали лишь частично, указав на отсутствие умысла убийства. В данный момент дело направлено в Челябинский областной суд для дальнейшего рассмотрения.