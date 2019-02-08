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/ Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска

Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска

Мужчина устроился на работу, не предоставив справку о судимости.
сегодня в 19:21
  |  Происшествия

Судимый южноуралец работал в детском саду Снежинска, несмотря на запрет в трудовом кодексе. Мужчина устроился в детское учреждение в декабре прошлого года, не предоставив справку об отсутствии судимости, как этого требует текущее трудовое законодательство.

Трудоустроившимся гражданином спустя три недели представлена справка о наличии у него судимости в 2006 году по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако заведующая детским садом не отстранила гражданина от работы, чтобы гарантировать интересы детей, посещающих детский сад. Указанный работник продолжил осуществлять трудовую деятельность, и был уволен только в ходе прокурорской проверки. — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Хотя мужчина работал дворником и плотником и в близком контакте с детьми не был, прокурор Снежинска возбудил в отношении заведующего детским садом административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Материалы дела направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Челябинской области.

Отметим, что в соответствии с Трудовым кодексом России к работе в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних нельзя допускать имеющих или имевших судимость людей. Ограничение распространяется не только на воспитателей учреждений, но и на администрацию и технический персонал.

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