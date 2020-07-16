«Дети хотят пить и мыться»: на стихийный митинг из-за отсутствия воды вышли жители поселка Старокамышинский

Они вооружились плакатами и тазиками, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей проблеме.

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В Челябинской области жители поселка Старокамышинск вышли с плакатами и пустыми ведрами и тазами к насосной станции. Люди сообщили, что водоснабжение в их домах либо крайне скудное, либо вовсе отсутствует.

В администрации Копейского городского округа сообщили, что в курсе проблемы, а также рассказали, что проводят активную работу с жителями.

«В условиях аномальной жары увеличился водоразбор, к тому же, есть не очень ответственные граждане, которые используют питьевую воду не по назначению, поливают питьевой водой поля и огороды. Сотрудники администрации выезжали, встречались с жителями, мы проводим работу, объясняем, почему такое происходит», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

Руководитель управления городского хозяйства городской администрации Игорь Фролов объяснил, что помимо использования питьевой воды для полива, граждане сами закрывают задвижки.

«Мы столкнулись с проблемой, которая меня поразила. Начали запускать по особо проблемным поселкам поисковые группы и проверять трубы от резервуаров насосных до потребителей, выяснились вопиющие факты — перекрытые задвижки, которые перекрывают не специалисты МУП „ПОВВ“, а жители», — комментирует ситуацию Игорь Фролов.

Администрация городского округа в свою очередь старается выявить все проблемы, которые могут мешать бесперебойному водоснабжению, а также готовы организовать подвоз воды на улицы, где водоснабжение отсутствует. Сделать это можно по номерам ОСП «Горводоканал-Копейск» МУП «ПОВВ» Челябинска: 8(35139)7-39-55 (приемная), 4-39-29 (диспетчер).

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу перед главами муниципалитетов составить актуальные схемы водоснабжения. Главы должны системно решать проблемы, которые возникают, для того, чтобы жители региона были обеспечены бесперебойным водоснабжением.