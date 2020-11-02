Прокуратура потребовала от администрации законсервировать недострой на северо-западе Шершней

Под взор ведомства попала пятиэтажная коробка на территории спортшколы № 11 по гребле на байдарках и каноэ.

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Челябинская прокуратура в судебном порядке потребовала от администрации областной столицы законсервировать недострой на северо-западе Шершнёвского водохранилища. Речь идёт о пятиэтажном здании на территории спортшколы № 11 по гребле на байдарках и каноэ.



Работы на объекте не ведутся с 2017 года, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона. При этом объект не был законсервирован, как это требуется постановлением правительства России. Более того, администрация Челябинска, в чьей собственности находится объект, не принимала на этот счёт никаких мер, несмотря на вынесенное надзорным ведомством представление.

«Администрацией Челябинска муниципальному учреждению бюджетные средства на проведение строительных работ либо консервацию объекта с целью его сохранения и ограничения доступа к нему третьих лиц, в том числе воспитанников учреждения, не выделялись. По результатам проверки главе города Челябинска вносилось представление об устранении нарушений закона, однако действенные меры для исправления ситуации не приняты», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В итоге прокуратура города с исковым заявлением обратилась в Советский районный суд Челябинска. В нём ведомство требует от администрации областной столицы, комитета по имуществу и земельным отношениям и МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 11 по гребле на байдарках и каноэ» законсервировать объект, а также ограничить доступ на него для третьих лиц. Ситуация поставлена прокуратурой города на контроль.