В Челябинске составили список опасных для детей зданий

Все опасные новостройки находятся у школ и имеют открытый доступ





Народный фронд передал составил список опасных для детей заброшенных и недостроенных зданий. Его уже передали челябинским властям и в прокуратуру. Все постройки в списке находятся вблизи детских образовательных учреждений и никак не охраняются.



Больше всего таких недостроев в Металлургическим районе Челябинска. Например, на улице Пекинской, 20 заброшенное здание соседствует со школой. В список включили и недострой улице Мира, 19, где в 2019 году здесь разбился подросток.

Не отстают и другие районы, в Ленинском и Курчатовском районах, а также в Копейске и поселке Роза

Подобные места могут быть опасными для детей, ребята могут получить травмы или стать жертвой преступлений. Такие места, особенно близкие к школам, привлекают детей, которые играют там и проводят время после занятий. Доступу туда ничего не препятствует.

Также представители Народного фронта направили обращение в прокуратуру с просьбой обеспечить снос, охрану или реконструкцию заброшенных строений.