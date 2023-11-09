Оставшийся без света поселок в Челябинске запитали от мобильных генераторов

Место повреждения обнаружено, начаты восстановительные работы

В поселке Каштак (Металлургический район Челябинска) после аварии на электросетях сегодня, 9 ноября, ведутся восстановительные работы. Ситуацию взяла на личный контроль глава города Наталья Котова, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе мэрии.

«Место повреждения обнаружено, восстановительные бригады МУП „Коммет“, на балансе которого находятся электросети поселка, приступили к устранению аварийной ситуации, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение жителям», — говорится в сообщении.

Добавим, часть потребителей обесточенного поселка запитана от мобильных генераторов МРСК Урала.

Ранее сообщалось, что поселок Каштак второй раз за две недели остался без света из-за аварии. В прошлый раз на устранение аварии потребовалось более двух суток.