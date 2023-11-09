Челябинский поселок Каштак остался без света из‑за аварии

По словам местных жителей, это уже второй случай за две недели

В поселке Каштак (Металлургический район Челябинска) отключили электричество. Жители говорят, что уже не впервые остаются без света, воды и тепла этой осенью и обращаются за помощью к властям. Жалобы появились сегодня, 9 ноября, в челябинских пабликах социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Две недели назад жители поселка Каштак сидели без света, отопления и воды. Сегодня в поселке опять отключили свет, а значит, опять нет воды и тепла. Внятного ответа, что случилось, никто дать не может. И когда вернут свет, тоже непонятно. Огромная-преогромная просьба: помогите нам», — пишет местная жительница.

Власти сообщают, что отключение аварийное, восстановительная бригада выехала на место, специалисты устанавливают, где произошло повреждение сетей. Срок устранения аварии пока не определен.

Напомним, в последних числах октября на устранение аварии на электросетях потребовалось более двух суток.