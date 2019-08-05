Прокуратура через суд добилась развода для жительницы Челябинской области

После проведенной проверки брак жительницы Карабаша с иностранцем признали недействительным.

Замуж женщина вышла в 2016 году. Ее супругом стал гражданин Республики Таджикистан. Только, как выяснилось позже. Брак был фиктивным.

Иностранцу было необходимо российское гражданство, а получить его он мог по квоте, утвержденной Правительством РФ или женившись на россиянке. Выбор пал на второй способ, за заключение брака счастливая невеста получила 2 000 рублей и больше с мужем не встречалась, жили отдельно и не собирались съезжаться.

Прокурорская проверка выявила факт незаконности их союза и направила в Карабашский городской суд исковое заявление с требованием признать брак недействительным. Последний требования прокурора удовлетворил в полном объеме.