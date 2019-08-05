На Южном Урале застолье пенсионера обошлось в 22 тысячи рублей

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело, по факту кражи. Дело в том, что у пенсионера во время застолья украли телефон и планшет стоимостью свыше 22 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что с заявлением к ним обратился 62-летний местный житель. Пенсионер в одном из магазинов познакомился с мужчиной, после завязавшегося разговора было решено продолжить общение дома за кружкой спиртного. Когда застолье закончилось, пенсионер не смог найти свой телефон и планшет.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый, ранее судимый местный житель, 1981 года рождения, который дал признательные показания», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, что мошенник не смог разблокировать гаджеты, поэтому решил выбросить их в местную речку. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.