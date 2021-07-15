Прокуратура Южного Урала наказала фирму за незаконную овощную свалку

Директор агрокомпании и бригадир-картофелевод привлечены к ответственности

По результатам прокурорской проверки понесло наказание руководство сельскохозяйственной компании в Красноармейском районе: жители села Миасского пожаловались губернатору Алексею Текслеру на устроенную аграриями свалку гнилых овощей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



В группе «ВКонтакте» «Текслер помоги!» жители села Миасского еще 3 мая опубликовали пост о нарушении экологических норм в Красноармейском районе. По их словам, посреди леса были разбросаны горы гниющих овощей, а власти бездействовали. Местные просили привлечь к ответственности за свалку.

«Черное — это гнилой картофель, дальше лежит коровий навоз и всякий мусор. Запах стоит соответствующий», — описывали ситуацию авторы обращения.

Проверка прокуратуры Красноармейского района подтвердила факт несанкционированного размещения отходов овощеводства на окраине села Миасско. В отношении руководителя сельскохозяйственного предприятия возбуждено административное дело о правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), директор был оштрафован на 10 тысяч рублей. Кроме того, бригадира-картофелевода привлекли к дисциплинарной ответственности. На месте несанкционированной свалки установили табличку о запрете складирования отходов, начата работа по восстановлению земли в этой местности.

Текст: Даниил Паньков