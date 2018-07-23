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Ограничение движения на ЧМЗ

Автомобили не должны помешать работе газовых служб.
сегодня в 10:37
  |  Общество

В Металлургическом районе Челябинска управляющая компания «Мечелстрой» займется ремонтом газовых труб. Работы запланированы в поселке Першино. В связи с этим будет перекрыт проезд по улице Прокатной.

В связи с проведением работ по строительству подводящего газопровода будет закрыто движение транспорта по улице Прокатной от переулка 1-го Прокатного до переулка 2-го Прокатного с 8 часов 23 июля до 20 часов 3 августа. — сообщили в администрации города.

Горожанам напоминают о необходимости внимательно планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.

Напомним, еще одно ограничение действует на северо-западе Челябинска. До среды, 25 июля, будут вестись работы по ремонту дорожного покрытия. Дорожники перекроют для этого проспект Победы от улицы Ворошилова до улицы Чайковского.

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