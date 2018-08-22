/ Челябинцев предупреждают о длительных ограничениях в двух районах города

Особый режим движения будет действовать в Калининском и Ленинском районах.

Власти Челябинска предупреждают об ограничениях для транспорта в двух районах. Горожанам стоит быть внимательнее во время поездок по Калининскому и Ленинскому районам. Подробнее о причинах и сроках рассказали в мэрии.

В связи со строительством десятиэтажного дома по улице Парашютной от дома № 21 до № 13 до 23 августа 2019 года будет закрыто движение для транспорта. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Еще одно ограничение носит краткосрочный характер. На пересечении улицы Руставели и автодороги Меридиан ведется ремонт тепловых коммуникаций. Работы продлятся до вечера 10 сентября.

Напомним, на Меридиане продолжается обновление дорожного покрытия. Там уже сделана треть работ, подрядная организация уложила порядка 115 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В связи с ремонтом движение здесь также затруднено.