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/ Власти намерены ограничить выхлопы от личного транспорта челябинцев

Власти намерены ограничить выхлопы от личного транспорта челябинцев

Автомобили «берут на себя» 25% выбросов.
сегодня в 08:46
  |  Общество

В правительстве Челябинской области обсудили меры по регулированию количества выхлопов. Задача по снижению количества вредных выбросов поставлена Президентом в «майских указах». Личные автомобили, а также маршрутные такси и автобусы выбрасывают в атмосферу около 25% от всех вредных веществ.

Мы рассчитываем квоту для транспорта исходя из того потока, который есть сейчас. Эти данные мы направим в администрацию Челябинска, это послужит основанием для развития системы электротранспорта и газомоторного транспорта. Также это скажется на реконструкции дорожной сети. Например, регулирование движения «зеленой волны» на светофорах. — рассказала сайту «Первый областной» первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Для оценки уровня выхлопов будут закуплены дополнительные датчики в количестве 12 штук.

Напомним, ранее Челябинская область стала пилотным проектом среди субъектов России по введению квот на выбросы промышленных предприятий. За основу взяты сводные расчеты. Жители южноуральской столицы должны дышать воздухом, содержащим не более 1 миллиграмма на кубометр по каждому веществу от предельно допустимой концентрации.

В прошлом году сотрудники Госавтоинспекции провели эксперимент по замеру выбросов от легкового и грузового транспорта. Тогда и был отработан порядок учета нагрузки на атмосферу.

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Комментарии

Димон
09:52, 11.07.2018
А квоту на ЧМК не поставите? Больше проблем нет

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