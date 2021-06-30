В России построят пять мусоросжигающих заводов

Владимир Путин прокомментировал, как в стране выполняется мусорная реформа

Реализация мусорной реформы, ее промежуточные итоги и вопиющие случаи халатности стали сегодня, 30 июня, одной из ключевых тем на прямой линии с Владимиром Путиным. По словам волонтера линии Ирины Политовой, на горячую линию к президенту поступило несколько тысяч обращений.

«Самая вопиющая проблема в нашей стране — это начисление тарифов за вывоз мусора. Начисляются они в большинстве регионов по количеству квадратных метров жилья, а не по числу проживающих. Получается, что одинокий пенсионер из трехкомнатной квартиры платит больше многодетной семьи в однокомнатной квартире. Еще одна проблема, которая волнует людей, — это отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены, мусор разлетается, горит, и люди просто задыхаются. Вот с такой проблемой коллективно обратились жители поселка Селенгинское Республики Бурятия», — передала обращения россиян президенту волонтер.

Она также добавила, что проблемой остается и дальность мусорных контейнеров. Большое количество обращений поступило от маломобильных граждан, которые попросту не могут дойти до мусорной площадки, но за вывоз платят регулярно. Жители Тверской области деревни Васильевка вынуждены выезжать за три километра, чтобы увезти мусор в контейнеры соседнего поселка.

Кроме этого, россиян возмущает, что их обязывают собирать раздельный мусор, а затем мусоровоз собирает это всё в одну емкость и вывозит.

В Челябинской области мусорный вопрос остро встал в Трехгорном. Мусорный коллапс в городе возник в связи со сменой подрядчика по вывозу твердых коммунальных отходов.

Президент назвал мусорную реформу большой работой государства, которой раньше никто не занимался.

«Сейчас у нас накапливается ежегодно 60 млн тонн отходов. И мы делаем первые шаги в направлении работы с отходами. Пошли первые инвестиции на раздельный сбор в объеме 10 млн тонн и на переработку — 3 млн тонн. То есть определенная часть еще остается... В ближайшее время мы планируем строительство мусоросжигающих заводов. Граждане, где собираются строить мусоросжигающие заводы, тоже напряжены. Их пугает близость с этими заводами. Хотя есть такие отходы, которые, кроме сжигания, утилизировать невозможно. Например костюмы-скафандры, в которых врачи работают в ковидных госпиталях. Планируется строительство пяти таких заводов», — пояснил Владимир Путин.

Правительство РФ рассматривает возможность расширить эту программу. Одна из составляющих — создание перерабатывающих мощностей производителей.

«Некоторые предприятия-производители также решают эти вопросы. Например, производители стекла считают, что им легче оплатить утилизационный сбор», — добавил президент.

Он отметил, что те случаи и свалки, на которые пожаловались люди, будут поставлены на контроль и отработаны с органами местной власти.

«Операторов нужно привлекать к ответственности. В этом случае реакция народа, ОНФ, общественности крайне важна», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что производителей упаковки будут привлекать к расширенной ответственности: либо платить утилизационный сбор, либо заниматься переработкой вторсырья.

Примером активной работы местных властей в рамках мусорной реформы можно назвать Златоуст. Здесь администрация округа судится с управляющими компаниями и регоператором по обращению с отходами за несвоевременный вывоз мусора или плохое содержание площадок.