Владимир Путин: «Борис Ельцин не передавал мне эту власть»

Участник прямой линии с президентом РФ спросил у Путина о личности преемника

Вопросы о передаче власти и личности преемника — уже традиция для прямых линий Владимира Путина. 30 июня, во время общения главы государства с гражданами, подобный вопрос задал житель Краснодара.



Николай Долженко напомнил президенту, что тот «пришел к власти путем передачи власти Ельциным Борисом Николаевичем». Мужчина поинтересовался, возможен ли такой вариант сейчас и есть ли в команде президента человек, которому Владимир Путин мог бы передать власть.

Для начала глава государства поправил собеседника.

«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. В соответствии с нашим законом в случае сложения президентом полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства, я был председателем правительства», — объяснил он.

Путин отметил, что по своему опыту знает, как тяжело найти преемника: он сам в преддверии назначения в конце 1990-х секретарем Совета безопасности РФ, искал кандидатов на должность директора ФСБ, которую должен был освободить. Все, к кому обратился тогда Владимир Владимирович, отказались. И сам Путин на предложение Ельцина баллотироваться в президенты в свое время ответил, что не готов к такой ответственности.

«В конечном итоге Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента. Но решение, кто будет возглавлять российское государство, в конечном счете всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. Только такой путь возможен. Что касается того, кто мог бы возглавить страну... Говорят, „Свято место пусто не бывает“ и „Незаменимых людей нет“. Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина — Россия!» — закончил глава государства.