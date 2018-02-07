/ Врачи на прогулке в горах объяснят пациентам важность ЗОЖ

Челябинская область развивает европейскую практику.

Врачи расскажут южноуральцам, как избежать посещения поликлиник. Беседы на необычную тему пройдут во время прогулок на Банном озере, расположенном там ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Идея родилась во время соревнования по лыжам и сноуборду среди СМИ. Актуальность идеи отметили все присутствовавшие там. Проекту уже дали название «Прогулки с доктором».

Идея проекта простая: врачи встречаются с людьми не в медицинских кабинетах, а на воздухе, на спортивных площадках. Мы, конечно, отвечаем на актуальные вопросы собеседников. Однако в первую очередь мы пропагандируем идеи ЗОЖ. В Европе наши коллеги проводят оздоровительные прогулки в парках. Мы же, учитывая, что Челябинская область славится своим суровым характером и горнолыжными центрами, решили запустить проект здесь, на Банном. — поделился кардиохирург минздрава Челябинской области, главврач кардиоцентра Олег Лукин.

Добавим, что здоровый образ жизни решили пропагандировать через сотрудников СМИ. В следующем году на кубке появится номинация «Кубок сердца», который смогут получить журналисты, личным примером продемонстрировавшие важность ЗОЖ.