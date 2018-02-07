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/ Врачи на прогулке в горах объяснят пациентам важность ЗОЖ

Врачи на прогулке в горах объяснят пациентам важность ЗОЖ

Челябинская область развивает европейскую практику.
сегодня в 11:11
  |  Общество

Врачи расскажут южноуральцам, как избежать посещения поликлиник. Беседы на необычную тему пройдут во время прогулок на Банном озере, расположенном там ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Идея родилась во время соревнования по лыжам и сноуборду среди СМИ. Актуальность идеи отметили все присутствовавшие там. Проекту уже дали название «Прогулки с доктором».

Идея проекта простая: врачи встречаются с людьми не в медицинских кабинетах, а на воздухе, на спортивных площадках. Мы, конечно, отвечаем на актуальные вопросы собеседников. Однако в первую очередь мы пропагандируем идеи ЗОЖ. В Европе наши коллеги проводят оздоровительные прогулки в парках. Мы же, учитывая, что Челябинская область славится своим суровым характером и горнолыжными центрами, решили запустить проект здесь, на Банном. — поделился кардиохирург минздрава Челябинской области, главврач кардиоцентра Олег Лукин.

Добавим, что здоровый образ жизни решили пропагандировать через сотрудников СМИ. В следующем году на кубке появится номинация «Кубок сердца», который смогут получить журналисты, личным примером продемонстрировавшие важность ЗОЖ.

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Комментарии

Никитина
11:23, 07.02.2018
Коллеги, ГЛЦ Евразия находится в Кусе. На Банном ГЛЦ Металлург=Магнитогорск

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