/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 5-летней Софии укрепить мышцы

Спинально-мышечная атрофия не позволят девочке сидеть, стоять и ходить.

Краски, карандаши, фломастеры — все это любит 5-летняя София. Девочка знает цвета, радуется, проводя время за раскраской. Софии доступны только пассивные развлечения. У девочки спинально-мышечная атрофия, поэтому она не может стоять и ходить, сидеть без поддержки, кисти рук почти не разгибаются. Диагноз девочке поставили в полгода, до этого, как рассказывает мама, не было и признака болезни.



Она не переворачивалась, не двигалась. Только сидела и лежала, если ее посадить да положить. Сначала пошли к педиатру, потом к неврологу. Нас положили в больницу, обследовали, и мы узнали, что она действительно не такая, как все. Заболевание редкое. Врачи говорят, что генетическое. Для лечения делаем все, что назначают. Все процедуры. Только все безрезультатно. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Лариса Каримова.

Чтобы облегчить жизнь маленькой Софии, постоянно испытывающей боли из-за своей болезни, нужен жесткий корсет. Он будет держать спинку девочки, не позволит искривиться позвоночнику. Такой корсет стоит от 50 до 70 тысяч рублей, но эта сумма неподъемная для Ларисы Каримовой. Она в одиночку воспитывает маленькую Софию и двух ее старших братьев.

Помочь семье Каримовых приобрести корсет для маленькой Софии может каждый, кто не остался равнодушным к истории девочки. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.