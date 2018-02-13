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/ Челябинский кардиоцентр оказался одним из самых безопасных медучреждений страны

Челябинский кардиоцентр оказался одним из самых безопасных медучреждений страны

Центр сердечно-сосудистой хирургии снова в списке лучших.
сегодня в 13:34
  |  Общество

Росздравнадзор огласил свой список лучших центров сердечно-сосудистой хирургии в стране. Среди них кардиоцентр Челябинска. Медицинское учреждение показало высокий уровень безопасности жизни и здоровья, и низкий процент послеоперационной летальности. Свой вклад в оценку работы медучреждения внесли 184 кардиооперации и 38,5 тысяч операций на сосудах.

Мы особо выделяем высокую оценку, которую нам «выставил» Росздравнадзор, так как это ведомство всегда берет во внимание большой массив объективной статистической информации и делает анализ, исходя из глубокого понимания всех процессов. Росздравнадзор сделал выводы по итогам 2015 и 2016 годов, но могу высказать уверенность, что статистика нашего кардиоцентра за минувший, 2017 год, этой оценки не изменит. — сообщил главный кардиохирург минздрава Челябинской области, главный врач ФЦССХ в Челябинске Олег Лукин.

Напомним, что Челябинский кардиоцентр также считается вторым по качеству медицинских услуг в стране. Он получил максимальные баллы в позициях «Открытость и доступность информации», «Время ожидания предоставления медицинских услуг», «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации» и «Удовлетворенность оказанными услугами». Перед ним находится медицинское учреждение Санкт-Петербурга.

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Комментарии

ВВА
15:06, 13.02.2018
% летальности не оговаривают после операций на сердце! Достигли ли выживаемости 50 на 50 али еще нет?

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