/ Пятеро профильных врачей получат по миллиону после переезда в Саткинский район

Медиков ожидают в Сатке и Бакале.

Южноуральские моногорода — Сатка и Бакал, нуждаются в профильных врачах. Терапевтам, неврологу и офтальмологам готовы выделить по 1 миллиону подъемных в случае переезда. Условие заключения договора — обязательная отработка не менее 5 лет.

Программу планируют реализовывать поэтапно, в первую очередь ждут самых необходимых врачей. Так, первый этап плана для Саткинского района: 2 терапевта, 2 офтальмолога и невролог. Именно этих специалистов планируют привлечь на работу с выплатой 1 миллиона рублей из федерального бюджета в Саткинский район в 2018 году. — сообщили сайту «Первый областной» в районной администрации.

Отметим, что кандидатуры врачей других направлений также готовы рассмотреть. Для этого нужно отправить заявку, которую изучат в районной больнице Сатки совместно с министерством здравоохранения Челябинской области.

