/ Единую систему биометрической идентификации пользователей готовят к запуску в России

Распознавать людей по фотографии и голосу начнут летом.

Запуск Единой биометрической системы идентификации личности готовится к 1 июля. Основу составляет голосовой и фото файл пользователя. Система была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка. «Пилот» уже запущен, сейчас его внедряют в программное обеспечение банков.

Тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк. — сообщили в ТАСС.



Планируется, что в будущем применение биометрической идентификации личности будет применяться шире. Например, в финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, электронной коммерции, для получения государственных и муниципальных услуг.

