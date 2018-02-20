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/ Единую систему биометрической идентификации пользователей готовят к запуску в России

Единую систему биометрической идентификации пользователей готовят к запуску в России

Распознавать людей по фотографии и голосу начнут летом.
сегодня в 15:57
  |  Общество

Запуск Единой биометрической системы идентификации личности готовится к 1 июля. Основу составляет голосовой и фото файл пользователя. Система была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка. «Пилот» уже запущен, сейчас его внедряют в программное обеспечение банков.

Тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк. — сообщили в ТАСС.

Планируется, что в будущем применение биометрической идентификации личности будет применяться шире. Например, в финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, электронной коммерции, для получения государственных и муниципальных услуг.

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