/ День российской науки встретят в ЮУрГУ на конференции для молодых ученых

Конференция проходит в 10 раз.

Ко Дню российской науки подготовился главный вуз Челябинска. В рамках важного для ученых, профессоров и студентов праздника Южно-Уральский государственный университет проводит Научную конференцию. Это уже 10-е мероприятие для аспирантов и докторантов всех научных направлений.



Конференция аспирантов и докторантов проходит ежегодно в рамках Дня российской науки. По результатам конференции традиционно печатается сборник докладов конференции, который входит в список РИНЦ. Это важно для тех аспирантов, которые только начинают свой научный путь. — рассказала заведующая отделом аспирантуры Надежда Жиленкова.

Также в рамках конференции откроется выставка «Наука и инновации ЮУрГУ», пройдет мероприятие «Научные бои ЮУрГУ», где выступят молодые ученые.

День российской науки празднуют 8 февраля уже 19 лет.