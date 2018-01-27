/ Ученые выяснили, кого чаще кусают комары

Исседование поможет в борьбе с малярией.

Американские ученые выяснили зависимость поведения комаров от подвижности «жертвы». Исследователи провели ряд экспериментов, которые доказали, что насекомые предпочитают кусать неподвижные мишени. Комары не только запоминают объект, на который трудно сесть, но и связывают это затруднение с запахом конкретного человека. Связка происходит благодаря активности дофамина. Польза от «подвижных» мер приравнивается к 40% эффективности репеллентов.

Если вы находитесь за городом в компании, держитесь рядом с другом, увлеченным беседой и не обращающим внимание на комаров; они с большой вероятностью слетятся к нему, а вас оставят в покое. — рекомендует один из авторов исследования из Вашингтонского университета в Сиэтле.

Группа ученых, проводившая эксперименты считает, что их открытие может внести вклад в здравоохранение. Например, выведение генетически модифицированных комаров с нарушенным связыванием дофамина поможет в борьбе с малярией и другими инфекциями, переносчиками которых являются комары.