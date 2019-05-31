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/ Программу «Земский журналист» предложили создать в Челябинской области

Программу «Земский журналист» предложили создать в Челябинской области

Сотрудники региональных СМИ пожаловались Алексею Текслеру на кадровый голод.
вчера в 20:00
  |  Общество

Алексей Текслер во второй раз встретился с журналистами региональных СМИ. В этот раз общение прошло в менее формальной обстановке, поскольку собравшиеся не были участниками пресс-конференции. Встреча состоялась в рамках фестиваля СМИ, проходившего в Троицке.

Алексей Текслер сказал, что готов выслушать каждого. Действительно, глава региона обсудил проблему перехода СМИ в интернет и вытеснение печатных средств массовой информации. По его мнению, резкой смены формата быть не должно, потому что старшее поколение продолжает покупать газеты. Алексей Текслер пообещал поработать над предложением завести газеты в крупные торговые сети. Также главе региона предложили запустить программу «Земский журналист».

Это интересное предложение. Конечно, информация должна доходить до людей. У нас большая область, много населенных пунктов, и не всегда можно достучаться до людей обычными для большого мегаполиса способами, тем, чем пользуется молодежь. Региональные СМИ сохранять важно, причем всю наборку. Поддержка необходима. Давайте посмотрим эту программу. Только земские программы работают в контексте привлечения людей, подъемных, особых условий заработной платы и получения жилья. Мне кажется, тут крайне важная история для молодых людей — не только материальный, но и профессиональный интерес. Надо прямо с профориентацией во время института работать. Нужны интересные новости, события, нужен постоянный рост в профессии. Поэтому жду ваших предложений по этому поводу. Чисто технические, математические, материальные стимулы не факт, что сработают. — сказал Алексей Текслер.

Главе региона также задали вопросы, не относящиеся к СМИ. Интересовались временем, за которое отремонтируют дороги в области, спрашивали об Усть-Катавском вагоностроительном заводе, интересовались будущими выборами и даже уточнили, хочет ли Алексей Текслер сыграть в футбол против команды Копейска.

Напомним, на фестивале СМИ, который проходил в Троицке, репортеры, редакторы, звезды эфира Москвы, Южного Урала и Пензы обсудили будущее журналистики.

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