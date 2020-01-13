Алексей Текслер поздравил челябинских журналистов с Днём печати

Праздник отмечается 13 января.

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Сегодня в стране отмечается День российской печати. С профессиональным праздником журналистов Челябинской области поздравил губернатор.

Алексей Текслер отметил, к праздничной дате причастен каждый южноуралец. Сегодняшний век — это время насыщенного информационного пространства, в котором каждый человек имеет право на информацию, закрепленное в конституции.

«Мы и впредь будем оказывать государственную поддержку печатным изданиям и ведущим СМИ, поощрять социально значимые проекты и оставаться надежным источником информации обо всем, что происходит в органах государственной власти. Желаю всем здоровья, творческих успехов, благополучия и хороших новостей», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что профессиональное журналистское сообщество региона несёт ответственность за объективность своих слов, репортёры понимают и чувствуют настроения людей, их проблемы и чаяния. Это подтверждают признание на престижных журналистских конкурсах, любовь и внимание читателя.

День российской печати отмечают в нашей стране с 1991 года. Дата связана с началом выпуска первой в стране печатной газеты «Ведомости» в 1703 году.