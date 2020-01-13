Губернатор наградил журналистов Челябинской области за профессионализм

В правительстве области прошёл приём в честь Дня печати.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл торжественный приём для журналистов региона в честь Дня российской печати, который отмечается сегодня, 13 января.

«Я высоко ценю вклад, который вы вносите в освещение тех вопросов, тех проблем, которые есть в нашем регионе. Более того, часто ваша информация приходит быстрее, чем официальные сводки», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил журналистов за труд и пожелал больше позитивных информационных поводов. Сегодня сотрудники СМИ региона получили высокую оценку своей профессиональной деятельности. Так, награду в номинации «Журналист года» получил главный редактор сетевого издания «Хорошие новости» Александр Олексюк.

«Если произошла такая ситуация, что я получил это звание, очевидно, у общества есть запрос на позитивный контент, потому что негативом все уже „объелись“», — рассказал Александр Олексюк.

Проект существует уже семь лет, и за это время количество хороших новостей только возросло, отмечает руководитель издания.

Победителем в номинации «За заслуги перед журналистским сообществом Челябинской области» стал заслуженный работник культуры РФ Виталий Понуров, признанным «Мастером объектива» объявлен фотокорреспондент Вячеслав Шишкоедов. Также награды получили журналисты городских и районных газет Южного Урала.