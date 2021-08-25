Программу «Семейная ипотека» в России продлили до 2024 года

Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых доступны семьям даже с одним ребенком

По поручению президента правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в среду, 25 августа, официальный сайт правительства России.

Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

По словам Михаила Мишустина, это решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на строительные материалы, мебель и другие товары, необходимые для обустройства собственного жилья.

Программа «Семейная ипотека» начала работать в 2018 году. Сначала она была доступна только тем семьям, в которых родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года. Однако с 1 июля 2021 года условия программы были расширены. Теперь взять ипотеку по льготной ставке могут семьи даже с одним ребенком. Правда, ребенок тоже должен быть рожден после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

Между тем жители Челябинской области стали чаще брать жилье в ипотеку. Так, в 2021 году кредиторы выдали в два раза больше займов, чем в 2020 году.

