Банк России выступил против продления льготной ипотеки под 7%

Регулятор опасается роста цен на недвижимость

Банк России предлагает не продлевать льготную ипотеку по ставке 7% после окончания ее действия в июле 2022 года. Регулятор уверен, что для обеспечения доступности жилья будет достаточно действующих сейчас адресных программ — семейной, дальневосточной, сельской ипотек. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в кулуарах 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», пишут «Ведомости».

«Широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья для людей. Рост ипотеки для того, чтобы он был сбалансированным и устойчивым, должен соизмеряться с ростом доходов населения»,— рассказала Эльвира Набиуллина.

За последние полтора года жилье подорожало сильнее, чем за предыдущие семь лет, отметила председатель Банка России. С 2013 года по 2020-ый стоимость квадратного метра выросла на 33%, а с начала пандемии — на 39%. По данным ДОМ.РФ, по программе под 7% банки выдали ипотек на 1,94 трлн рублей. По итогам года рост выдач может составить почти 27%.

Программа льготной ипотеки по ставке до 6,5% на жилье в новостройках была введена в апреле 2020 года как антикризисная для поддержания рынка недвижимости в условиях пандемии COVID-19. В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении меры до 1 июля 2021 года. Затем президент Владимир Путин принял решение продлить программу до 1 июля 2022 года, изменив условия. Теперь льготную ипотеку можно взять максимум под 7% годовых. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Кроме того, в октябре правительство РФ расширило условия действия государственной программы. Льготную ипотеку можно взять для строительства частных домов.

Директор агентства «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов ранее сообщал сайту bfm74.ru, что программа льготной ипотеки позитивно повлияла на финансовые показатели продавцов, на покупателях же отразилась негативно, поскольку спровоцировала рост стоимости жилья.

«Цены в целом должны расти. Дело в том, что в части городов-миллионников, таких как Челябинск, цены были близки к себестоимости и им есть куда расти. Другое дело — платежеспособный спрос. Сейчас у россиян есть очередное падение реально располагаемых доходов. Все меньшее количество людей имеют возможность платить ипотеку. Получилась обратная зависимость: ставка по ипотеке падает — цены растут», — говорил Станислав Ахмедзянов.

По данным министерства строительства Челябинской области, в 2020 году было выдано более 6 тыс. льготных ипотек общей суммой более 11 млрд рублей. За счет реализации программы объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в регионе увеличился на 7,9% по сравнению с 2019-м и составил 1,58 млн кв. м. В этом году за январь-октябрь выдано более 3 тыс. ипотек, сообщало управление Росреестра по Челябинской области.