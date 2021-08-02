Жители Челябинской области стали чаще брать ипотеку

В 2021 году кредиторы выдали в два раза больше займов, чем в 2020 году

В рейтинге регионов по развитию ипотеки в 2021 году Челябинская область заняла 22-е место. За пять месяцев этого года южноуральцы взяли почти на 50% больше ипотечных кредитов, чем в прошлом году, сообщает издание «РИА Новости».

Так, на Южном Урале за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения приходится 31,3 ипотечного кредита. Динамика количества таких кредитов за пять месяцев 2021 года относительно такого же периода 2020 года составляет 49%. Средний размер кредита в этом году составляет 1,82 миллиона рублей.

В топ-5 рейтинга попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская область и Чувашская Республика — там на 1000 человек приходится от 44,8 до 38,6 кредитов соответственно.

Аутсайдеры рейтинга — Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Республика Дагестан и Республика Ингушетия. В этих субъектах РФ на 1000 человек приходится от 11,4 до 5,3 ипотечных кредитов.

В целом по России в этом году выдано на 45% кредитов больше, чем в 2020 году. Средний размер займа составляет 2,83 миллиона рублей.

По данным экспертов, в ближайшее время выдача ипотечных кредитов в России может замедлиться вслед за ростом ставок и сворачиванием льготных программ, но, скорее всего, число кредитов не сократится значительно.