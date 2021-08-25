ВТБ в полтора раза нарастил розничное кредитование на Южном Урале

На рост показателя влияет и появление удобных цифровых сервисов

Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы экономики, и банковский сектор не стал исключением. Однако он восстановился раньше многих других отраслей. В первом полугодии 2021 года основные показатели деятельности банков выросли, прибыль показала рекордные результаты. Активы увеличились на 6,7% — до 110,1 трлн рублей. Кредитов выдано на 11,8% больше — на сумму 22,8 трлн рублей. Драйвером стала ипотека с господдержкой.

За январь — июнь этого года банк ВТБ предоставил жителям Челябинской и Курганской областей розничные кредиты на сумму 20,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Объем розничных займов клиентов на Южном Урале увеличился до 81,4 млрд рублей (+9%), а суммарный кредитный портфель по физическим и юридическим лицам — до 146,8 млрд рублей (+6%). Такие данные озвучил на пресс-конференции управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.





Банк за семь месяцев на 28% нарастил выдачу ипотеки. В 2021 году более 5,3 тыс. челябинских и курганских семей улучшили жилищные условия вместе с ВТБ. Южноуральцы и зауральцы оформили ипотечные займы на общую сумму более 9 млрд рублей. Июнь стал рекордным месяцем по выдачам в первом полугодии — сразу 1,7 млрд рублей. Это, по словам Эдуарда Громова, связано с окончанием 30 июня действия программы льготной ипотеки по условиям 2020 года. Многие стремились оформить кредит по низкой ставке.

Жители Челябинской и Курганской областей получили в банке ВТБ 3,4 млрд рублей с помощью льготной программы ипотеки. Ее участникам стали более 2000 семей в регионе. Со 2 июля ВТБ принимает заявки на выдачу льготных кредитов на жилье на новых условиях. Кроме того, уже выдается семейная ипотека для тех, у кого с 2018 года родился даже один ребенок. Эта программа будет действовать до 2023 года.

«Банк оценивает такие решения очень правильно. Мы считаем, что, когда такая долгосрочная программа объявляется заблаговременно, это позволяет семьям, которые планируют завести детей, получить поддержку от государства и уверенность, что они смогут ей воспользоваться. Застройщики же могут быть уверены, что будет появляться спрос, они активно идут в новые проекты. Количество заявок на семейную ипотеку выросло в два раза», — отметил Эдуард Громов.

Упростить получение ипотеки призваны цифровые сервисы. Кабинет заемщика позволяет оформлять заявки и проходить все этапы сделки онлайн на сайте банка. В офис нужно приехать всего один раз — для финального заключения сделки. Через ВТБ Онлайн можно отправить заявление на распоряжение материнским капиталом для погашения ипотеки. Зачисление происходит в два раза быстрее. При территориальных сделках рекомендуется проводить онлайн-сделки на новостройки. Ипотека оформляется дистанционно. Первые подобные сделки уже прошли и на Южном Урале.





Стоит отметить, что активность жителей Челябинской области в приложении ВТБ Онлайн растет все больше. За последний год число пользователей выросло на 33% — до 238 тыс. человек. Операций стало на 66% больше, в том числе за счет появления возможности совершать оплату по системе «Город». Всего в мобильном приложении проходит 96% всех банковских операций. Челябинцы полюбили цифровые карты. Их выпущено уже более 12 тыс. С марта этого года можно получать цифровые карты платежной системы «Мир».

Кроме цифровых сервисов, обслуживание в банке ВТБ делают комфортнее и проще офисы нового формата, которые приспособлены и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Челябинской области их уже два — в Челябинске на улице Блюхера, 55 и в Златоусте на улице Аносова, 186. Клиент в комфортных условиях ожидает сотрудника банка, расположившись на мягком диване с кружечкой кофе. Для решения вопросов нужно всего 15 минут. Отделения нового формата показывают эффективность на 40% выше стандартных. Несмотря на то, что количество посетителей в таких офисах превышается средний показатель по сети в 1,5 раза. Еще один плюс — работа в безбумажном формате, что также ускоряет обслуживание.

В новых отделениях установлены современные банкоматы. В них можно снимать и вносить наличные с помощью QR-кода, сформированного на смартфоне. Прикасаться к клавишам не нужно, что особенно актуально в период пандемии.





Драйвером дальнейшего развития, как отмечают в ВТБ, будет ипотека. Этот вид кредитования является приоритетным для граждан.

«Мы имеем собственные программы кредитования, участвуем в государственных. Активно работаем с застройщиками, например, по открытию эскроу-счетов. Создаем совместные программы, которые позволяют получать льготы по процентной ставке. Например, мы и „Легион“ предлагаем 1% годовых на первый год ипотеки. Будем развивать и потребительское кредитование, и продукты для бизнеса», — прокомментировал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.





Кроме того, ВТБ продолжит развивать цифровые сервисы. Стратегический приоритет банка — 100% всех операций можно совершать дистанционно. Расширяться будет и сеть офисов нового формата. Второе инновационное отделение в этом году откроется в Златоусте. В 2022 году планируется провести модернизацию нескольких офисов в других городах региона.