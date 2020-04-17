Программа празднования Дня Победы будет скорректирована во всей Челябинской области

Ранее президент Владимир Путин объявил о переносе юбилейных мероприятий.

Послушать 00:00

16 марта президент Российской Федерации Владимир Путин перенес все праздничные мероприятия ко Дню 75-летия Победы. Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что региональная программа торжеств также будет скорректирована.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в области не позволяет организовать и на должном уровне провести запланированные праздничные события. Ведь они требуют тщательной, коллективной подготовки, репетиций.

«Решение о дате проведения будет принято позже, основываясь на программе общегосударственных мероприятий и эпидемиологической ситуации в области. Каждое запланированное событие точно состоится. Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация. Но День Победы — священный праздник для всех жителей нашей страны. И 9 мая он будет отмечаться в каждой семье», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона подчеркнул, что ветеранам нужно оказывать внимание и заботу на постоянной основе. Особенно в данный период, когда коронавирусная инфекция больше угрожает людям старшего поколения.