/ «Это серьезное движение вперед». Восемь муниципалитетов продолжают переселение из ветхих домов

Районы получат 1 миллиард рублей на реализацию областной программы.

На Южном Урале продолжается программа переселения жителей ветхоаварийных домов. В этом году в нее попали жители восьми муниципалитетов — Златоустовского, Копейского, Челябинского Чебаркульского, Троицкого, Магнитогорского городских округов, а также Саткинского и Коркинского муниципальных районах. Для них строится

Это серьезное движение вперед, мы не ожидаем федеральной программы, продолжаем работу по переселению своими силами. В 2018 году средства на расселение аварийного жилищного фонда выделено восьми муниципалитетам, тем, где большее количество жилья признано аварийным в 2012—2013 годы. — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Переселение проходит в рамках областной программы, из бюджета Челябинской области выделн 1 миллиард рублей. Власти уже подобрали новое или вторичное жилье для части переселенцев. На это направлено 47,2% от выделенных денег.

Задачу по переселению жителей их непригодного жилья поставил регионам в «майских указах» Президент Владимир Путин.

В прошлом году Челябинская область вовремя, в полном объеме и в числе лидеров завершила программу переселения. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств. В текущем году из областного бюджета выделено более 1 миллиарда рублей на эти цели, и средства пойдут в муниципалитеты, где особо остро стоит этот вопрос. Главам муниципалитетов необходимо обеспечить исполнение обязательств по переселению в срок и в полном объеме. Если кто-то нарушает сроки и не справляется с обязательствами, средства областного бюджета будут перераспределены в ту территорию, где способны исполнить поставленную задачу. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, в 2017 году на Южном Урале завершилась областная «пятилетка» по переселению жителей ветхоаварийных домов. Перечень непригодных для жизни зданий сформирован на 2012 год. За это время было расселено 649 многоквартирных домов.