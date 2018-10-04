/ Борис Дубровский выделил 1 миллиард рублей на переселение из ветхого жилья

Программа начнет работать в 2019 году.

Федеральная программа расселения аварийного жилья начнет свою работу в 2019 году, сообщает официальный сайт министерства строительства России. Как рассказал глава минстроя Владимир Якушев, всего на реализацию программы будет выделено 432 миллиарда рублей из федерального бюджета.

На расселение аварийного жилья из федерального бюджета планируется направить 432 миллиарда рублей. Уровень софинансирования федерального и регионального бюджетов составит 86% на 14%. — рассказал Владимир Якушев.

Сокращение количества непригодного для проживания жилья — одна из приоритетных задач в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 1 миллиард рублей из бюджета области на выполнение программы расселения из аварийного жилья.