/ Челябинская область помогла с переселением 5,5 тысячам соотечественников

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5,5 тысяч человек переехало на ПМЖ в Челябинскую область в 2017 года по программе переселения соотечественников. Чаще всего Южный Урал для переселения выбирают выходцы из ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии, Таджикистана и Украины. Основной поток переселенцев выбирает для жизни южноуральскую столицу.
Программа помогает улучшить демографическую и миграционную ситуацию в области, обеспечить экономику и квалифицированными рабочими кадрами. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
В областном правительстве отмечают, что фактическое количество переселенцев превысило планируемые цифры более чем в четыре раза.