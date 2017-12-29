/ Челябинская область помогла с переселением 5,5 тысячам соотечественников

Этот показатель превысил ожидаемый в 4 раза.

5,5 тысяч человек переехало на ПМЖ в Челябинскую область в 2017 года по программе переселения соотечественников. Чаще всего Южный Урал для переселения выбирают выходцы из ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии, Таджикистана и Украины. Основной поток переселенцев выбирает для жизни южноуральскую столицу.



Программа помогает улучшить демографическую и миграционную ситуацию в области, обеспечить экономику и квалифицированными рабочими кадрами. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В областном правительстве отмечают, что фактическое количество переселенцев превысило планируемые цифры более чем в четыре раза.

