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Челябинская область помогла с переселением 5,5 тысячам соотечественников

Этот показатель превысил ожидаемый в 4 раза.
сегодня в 08:55
  |  Общество

5,5 тысяч человек переехало на ПМЖ в Челябинскую область в 2017 года по программе переселения соотечественников. Чаще всего Южный Урал для переселения выбирают выходцы из ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии, Таджикистана и Украины. Основной поток переселенцев выбирает для жизни южноуральскую столицу.

Программа помогает улучшить демографическую и миграционную ситуацию в области, обеспечить экономику и квалифицированными рабочими кадрами. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В областном правительстве отмечают, что фактическое количество переселенцев превысило планируемые цифры более чем в четыре раза.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Вася Советский
11:56, 29.12.2017
а я приехал в 90 е. живу в ветхом доме,который даже за ветхость отказываются признать ветхим. "таких как вы у нас 40 тысяч,так что к концу жизни получите от государства".шельмы.на стройках соотечественники,на дорожных работах,в магазинах,на маршрутках.Не потому что русские не хотят работать ,как нам впаривают.Эти ребята совсем не 10 тысяч зарабатывают,а выше среднего по городу.Русским просто никто сильно то не предлагает такую работу,прикрываясь словами про лень русского мужика.
Вася Советский
11:45, 29.12.2017
Фото-прямая издевка.Такие соотечественники выгоняли русских из своей страны.И сейчас выжимают. И по программе приезжают только малая часть русаков.
Вася Советский
11:42, 29.12.2017
Смех.У меня друзья пытались получить квоту на переселение-год назад уже им отказали,сказав что программа для нашей области закрыта. Они -этнические русские.А губернатор дал квартиры целым пяти семьям с тройнями!Благодетели.
Вася Советский
11:41, 29.12.2017
Смех.У меня друзья пытались получить квоту на переселение-год назад уже им отказали,сказав что программа для нашей области закрыта. Они -этнические русские.А губернатор дал квартиры целым пяти семьям с тройнями!Благодетели.
Валерий
10:15, 29.12.2017
Судя по фото там точно не соотечественники, скоро все русские уедут из этого грязного и радиактивного города и останутся тут одни мигранты!
руслан
10:03, 29.12.2017
С новым годом "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" )))))))

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