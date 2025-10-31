Алексей Текслер анонсировал третий модуль программы «Герои Южного Урала»

Обучение начнется в январе

В Челябинске третий модуль программы «Герои Южного Урала» начнется в январе. Участники уже прошли второй блок и сдали экзамен, объявил в личном канале в MAX губернатор Алексей Текслер.

За десять дней 60 участников изучили основы экономической, бюджетной, промышленной, аграрной политики и налоговой системы и сдали экзамен.

«Теперь им снова предстоит работа с наставниками и стажировки. Но сейчас перед ними поставлена задача выйти на новый уровень и применить полученные знания на практике, реализовать конкретный проект или принять активное участие в процессе выработки конкретного управленческого решения», — отмечает губернатор Алексей Текслер.

Следующий модуль будет направлен на изучение системы регионального и муниципального управления.