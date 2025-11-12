От штурмовиков до самоуправления: ветеран СВО стажируется в Коркинском округе

Участник программы «Герои Южного Урала» Виктор Колодяжный осваивает азы управления на малой родине под руководством главы округа

В Коркинском округе в рамках губернаторской программы «Герои Южного Урала» проходит стажировку участник специальной военной операции Виктор Колодяжный. Его наставником стал глава округа Александр Орел.

«Отличная программа сегодня реализуется в Челябинской области по инициативе губернатора. Ребята, прошедшие СВО, получают знания, которые могут им пригодиться на государственной службе. Я очень рад, что являюсь наставником одного из бойцов», — отметил Александр Орел.





Виктор Колодяжный — уроженец Коркино. Его жизнь тесно связана со службой. После срочки и участия в операции на Северном Кавказе он долгие годы работал в правоохранительных органах. Выйдя на пенсию, в 2022 году добровольно отправился в зону СВО. В составе одного из подразделений «Вагнера» он прошел путь от сапера до командира роты, участвуя в тяжелейших боях, в том числе за Бахмут.





С июля 2025 года Виктор Колодяжный проходит практику в администрации родного округа. В рамках стажировки 11 ноября он принял участие в аппаратном совещании главы округа с руководителями коммунальных организаций, где обсуждались актуальные вопросы жизнеобеспечения территории.





Затем вместе с главой проинспектировал ключевые объекты, которые строятся и ремонтируются в муниципалитете по губернаторской программе «Большой ремонт 74».

Одним из таких объектов стало строительство водовода в поселке Роза. На улицах Дорожной, Полярной, Огородной, Солнечной и в одноименном переулке частные дома никогда не имели собственного водоснабжения.





«Люди неоднократно обращались в администрацию с просьбами установить дополнительную водоразборную колонку в этом районе. Здесь проживает много пенсионеров, им приходится далеко ходить с флягами. Благодаря содействию главы региона Алексея Текслера, скоро будет построен полноценный водовод», — сказал Александр Орел во время объезда.

На строительство совместным финансированием разных уровней бюджетов выделено около 27 миллионов рублей. После завершения работ, которое запланировано на конец года, около 200 жителей 65 частных домов смогут подключиться к центральному водопроводу и получить стабильное водоснабжение.





Следующим объектом в том же поселке стала котельная, где по программе «Большой ремонт 74» реконструируют два водогрейных котла. На это направлено около пяти миллионов рублей. Источник — областной и муниципальный бюджеты.





«Реконструируем резервные котлы, которые будем использовать в случае поломки основных. При ЧП переключимся на них и не доставим жителям неудобств. Ведь этот объект обеспечивает теплом многоквартирные дома, три детских сада и школу», — пояснил представитель МУП «Розинские тепловые сети».

Закончить капремонт резервных котлов собираются к 15 декабря.

Особое значение Виктор уделяет работе с жителями. В этот же день он принял участие в личном приеме граждан в поселке Первомайском. Глава округа Александр Орел особенно отмечает умение участника программы «Герои Южного Урала» Виктора Колодяжного работать с людьми — навык, бесценный для муниципального служащего.





«Мне очень нравится его вдумчивость и спокойствие. Наша работа связана с общением с людьми, это очень часто эмоциональное взаимодействие. Он спокойно общается с людьми, помогая снизить накал», — подчеркнул Александр Орел.





Для самого Виктора стажировка — это возможность приобрести уникальный опыт и принести пользу родному городу.

«Для меня это опыт, в первую очередь. Такой опыт я бы, наверное, нигде не приобрел. До этого ты со стороны обывателя на это все смотрел. Тебе казалось, что все просто, но на самом деле это немножко не так», — делится участник регионального кадрового проекта.





По окончании программы Виктор Колодяжный рассматривает для дальнейшей работы несколько направлений, в том числе социальную защиту и сферу ЖКХ, где его навыки и принципиальность могут быть наиболее востребованы для решения насущных проблем земляков.

Программа «Герои Южного Урала» реализуется в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера. Она рассчитана на ветеранов специальной военной операции и направлена на подготовку квалифицированных руководителей для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях региона. Участники проходят обучение, состоящее из теоретических и практических занятий. Сейчас 60 участников программы проходят вторую стажировку.