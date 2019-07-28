Прогноз погоды на неделю: на Южный Урал придут дожди и грозы

На следующей неделе синоптики обещают облачную и дождливую погоду.

Жаркое солнышко долго радовало жителей Челябинской области. Но зная нашу уральскую погоду, не стоило надолго расслабляться, так как уже на следующей неделе температура в регионе снизится, а палящее небесное светило сменят дожди и грозы.

В понедельник, 29 июля, температура на Южном Урале снизится, но не намного. В Магнитогорске, Троицке и в Челябинске столбики термометров покажут 24-25 градусов со знаком «плюс». А вот в Миассе, Златоусте и Чебаркуле температура упадёт до +20-22. По всей области синоптики обещают облачную погоду с небольшими дождями, а в Челябинске и Троицке прогнозируют грозы. Ветер западный, северо-западный пройдёт со скоростью 12-16 м/c.

Во вторник, 30 июля, температура в Челябинской области продолжит стремительно падать. Больше всего повезёт жителям Троицка, там столбики термометров днём покажут +23 градуса. А вот в остальных городах и районах региона воздух прогреется лишь до +17-21. Не повезёт жителям Златоуста и Миасса, где обещают температуру 14-16 градусов со знаком «плюс». Дождей в этот день не предвидеться. Но облачная погода не оставит Южный Урал. Ветер западный и юго-западный 11-14 метров в секунду.

Температура воздуха в среду, 31 июля, почти не изменится: в Троицке +22, в Магнитогорске +19, Челябинске +18, в Миассе +16, в Златоусте +14 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, небольшой дождь прогнозируют лишь в районе города Златоуста. Преимущественно западный ветер подует со скоростью 10-11 м/c.

Четверг, первый день последнего летнего месяца, совсем не обрадует южноуральцев тёплой погодой. В Челябинской области воздух прогреется лишь до 12-15 градусов со знаком «плюс». На Южном Урале в этот день обещают сильные дожди. Будьте внимательнее, не забывайте, выходя из дома, брать с собой зонт. Ветер западный, северо-западный.

В пятницу, 2 августа, температура воздуха поднимется, но не намного. В Челябинске, в Магнитогорске и в Чебаркуле столбики термометров покажут +16,+17 градусов. А вот в Златоусте и Миассе эта цифра окажется меньше, +13, +15. Дожди также не оставят Южный Урал, повезёт лишь жителям Троицка. Поднимется сильный ветер до 17 метров в секунду.

К выходным, 3-4 августа, температура воздуха снова начнёт подниматься. Местами воздух прогреется до +20 градусов. Но выезжать на озера редакция сайта «Первый областной» не рекомендует, так как дожди в Челябинской области обещают и в выходные.