На Южном Урале обнаружили паука-волка

Особой опасности паукообразные не представляют.

На территории национального парка «Тагагнай» обнаружили редкого для этих краев паука-волка, в основном он обитает в тёплых странах. Такое название пауки получили из-за образа жизни: особи этого вида предпочитают выживать в одиночку.

Восьминогий «волк» был обнаружен в районе Киалимского кордона нацпарка. Он, не особо торопясь, прогуливался по лесам Таганая. На фотоссесию отреагировал спокойно, но особо на неё отвлекаться не стал и, не задерживаясь, побежал по своим паучьим делам.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, особь довольно крупная, около 25 миллиметров. Особой опасности для туристов пауки не представляют. Без причины они не нападают. Конечно, если сильно растревожить паукообразного, он может и укусить. Укус вызовет лишь зуд, покраснение и недолговременную боль.

«Нет, он не опасен: на людей не нападает, на бегу не загрызает», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе национального парка «Таганай».

Интересно, что всего в этом семействе насчитывают около 2 тысяч 367 видов. Пауки, действительно, редкие и уникальные.