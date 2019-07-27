На Южный Урал надвигаются грозы и сильный ветер

Осадки ожидаются на всей территории региона.

В Челябинской области солнечная погода сменится сильным ветром и грозами. В воскресенье, 28 июля и понедельник, 29 июля, синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных, а также грозы, возможен град.

«Температура воздуха ночью 28 июля опустится до 17 градусов тепла, днем поднимется до 29 градусов. 29 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем — плюс 18 градусов», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

На территории региона ожидается южный и юго-восточный ветер, от 4 до 9 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать от 15 до 20 метров в секунду.