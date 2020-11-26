Южноуральцы вновь смогут добраться до «Солнечной долины» на «Снегире»

Мультимодальный маршрут возобновит работу 5 декабря.

С 5 декабря свою работу возобновляет специальный поезд «Снегирь», который будет довозить жителей Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Это мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солидол», на котором всего за 1 час 50 минут можно добраться из одной точки в другую.

«Перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности с увязкой времени его прибытия на железнодорожный вокзал Миасс и пересадкой на автобус, следующий до курорта и обратно. Вагоны поезда оборудованы удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования», — сообщили в «Свердловской пригородной компании».

Отмечается, что для удобства граждан билеты на маршрут будут продаваться туда-обратно, а также с включённым ски-пасс на 5 часов. Стоимость составляет: для детей до 7 лет — 600 рублей, для школьников и студентов — 1 200, а взрослые потратят на пакет услуг 1 400 рублей. Помимо этого, трансфер до «Солнечной долины» можно приобрести и без ски-пасса. В таком случае поездка составит 650 рублей.

Также известен полный маршрут «Снегиря»: пригородный поезд сообщением Челябинск — Миасс будет отправляться в 8:35 по местному времени с ЖД-вокзала, а прибывать в Миасс он будет в 9:50. Отправление автобуса от станции Миасс запланировано на 10:10, прибытие на горнолыжный курорт — в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправится в 16:20. Поезд из Миасса отправляется в 17:16, прибывает в Челябинск в 18:32.