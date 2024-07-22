Бронежилет для котенка отправили в зону СВО из Челябинска

Пушистика заметили, когда он пытался утащить защитный шлем

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Южноуральским бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, направили три тонны груза. Это квадрокоптеры, генераторы, масксети, волокуши и многое другое. В гуманитарную помощь включили и бронежилет для котенка, сообщили в пресс-службе Народного фронта Челябинской области.



Маленькую кошечку нашли накануне, когда один из бойцов мотострелковой бригады стал искать защитный шлем. Внезапно пропажа пронеслась мимо.

«Пока приходили в себя, шустрый шлем все рассекал по блиндажу. Отловили. Под шлемом обнаружился маленький воришка — назвали Кнопкой, оставили у себя, где-то у местных взяли когтеточку с лежанкой», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, телеканал ОТВ и Народный фронт Челябинской области регулярно проводят телемарафон «Все для Победы!», во время которого собираются средства на покупку необходимых вещей для южноуральских бойцов.

В июле зрители телеканала ОТВ перечислили 130 тысяч рублей, а также принесли в исполком Народного фронта помощи на 380 тысяч рублей. За все время работы проекта было собрано более 25 миллионов рублей.