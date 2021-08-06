За счет экономии средств Челябинску купят еще семь автобусов на газе

Город получит 157 новых транспортных средств, а не 150, как планировали ранее

Управление транспорта администрации Челябинска подписало договор с компанией «Волгабас групп» о поставке 47 автобусов на сжиженном природном газе в Челябинск. Ранее планировалось, что подрядчик привезет 40 транспортных средств по этому контракту. Однако в ходе торгов начальная цена контракта была снижена с 547,5 млн рублей до 465 млн рублей. Так как деньги на обновление общественного транспорта были выделены из федерального бюджета, их обязательно нужно направить по целевому назначению. Таким образом, благодаря экономии на торгах город получит всего 157 новых автобусов, а не 150, как было решено ранее. Проект контракта размещен на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, «Волгабас групп» должны поставить автобусы в течение двух месяцев со дня подписания контракта. Транспортные средства будут низкопольными, со специальными устройствами для посадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Количество сидячих мест — 25–30. В автобусах должны быть кондиционеры, точки доступа Wi-Fi, USB-зарядные устройства. Требованиям техзадания соответствует модель VOLGABUS 5270G2. Скорее всего, именно ее челябинцы увидят на улицах города.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», управление транспорта администрации Челябинска на этой неделе подвело итоги двух аукционов на закупку суммарно 157 новых автобусов. Общая стоимость контрактов составляет 1,9 млрд рублей. Торги из-за жалоб блокировала антимонопольная служба, но претензии не подтвердились, и мэрия смогла успешно завершить процедуры. 110 транспортных средств на компримированном природном газе в Челябинск поставит компания «Яркамп» из Ярославля.